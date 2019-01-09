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Международный валютный фонд

В МВФ рассказали, что миллионы украинцев вынуждены трудиться за рубежом

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Причина поиска работы за границей заключается, по данным МВФ, в сложной экономической ситуации в стране.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Приблизительно три миллиона граждан Украины работают за границей из-за экономических проблем в стране, следует из данных, опубликованных Международным валютным фондом (МВФ), сообщает РИА Новости

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Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

"Значительно выросла трудовая миграция: за границей работают около 2-3 миллионов украинцев", – говорится в отчете МВФ на официальном сайте.

В фонде отмечают, что к росту числа мигрировавших украинцев привели экономические проблемы. Рост экономики Украины, по данным МВФ, недостаточен для того, чтобы вернуть страну на докризисный уровень. В фонде подчеркнули, что Украине по-прежнему не хватает инвестиций. Кроме того, высокий уровень проблемных кредитов негативно влияет на банковскую систему страны.

Отмечается, что отчет МВФ был подготовлен на основе данных, имеющихся в ноябре-декабре 2018 года.

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