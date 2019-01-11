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Международный инвестиционный фору, архивное фото

The Economist: российский рубль - самая недооцененная валюта мира

© Sputnik / Максим Блинов
Экономика
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Журнал, который высчитывает так называемый "индекс Биг Мака", счел рубль самой недооцененной валютой мира, однако у российских экспертов другое мнение.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. По оценкам The Economist, российский рубль остается самой недооцененной валютой мира: рубль недооценен на 70,4% по сравнению с долларом, сообщает РИА Новости. 

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В России Биг Мак стоит 110,17 рубля (или 1,65 доллара) в то время как в США - 5,58 доллара (или 373 рубля). Таким образом, разница актуальной стоимости гамбургера в России и США составляет 70,4%, тогда как предполагаемая разница валютных курсов равна 19,74%.

Паритет покупательной способности

"Индекс Биг Мака", который The Economist высчитывает с 1986 года, основывается на теории о паритете покупательной способности, согласно которой обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах. Таким образом, разница в стоимости Биг Мака в различных странах будет демонстрировать недооцененность той или иной валюты.

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Год назад, в январе 2018 года рубль был недооценен на 57%.

Кто еще недооценен

При этом издание отмечает, что практически все мировые валюты остаются недооценены по сравнению с долларом, кроме швейцарского франка, норвежской и шведской крон. Например, швейцарский франк является самой переоцененной мировой валютой (на 18,7%), так как в этой стране Биг Мак стоит 6,5 франка (6,7 доллара).

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При этом российские эксперты считают, что рубль совсем немного недооценен, а методика оценки справедливого курса валюты путем измерения покупательной способности несовершенна. 

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Журналистский индикатор

"Индекс Биг Мака" - в большей степени журналистский индикатор, нежели инструмент, используемый экономистами", - заявил главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, комментируя данные нового выпуска "индекса Биг Мака".

"Оценивать недооцененность или переоцененность валюты, ориентируясь на цену какого-либо одного актива, - значит совершать огромное упрощение, искажающее общую картину. В целом сама методика оценки справедливого курса валюты методом измерения покупательной способности также несовершенна и не учитывает множество важнейших переменных", - считает аналитик.

Согласно модели Промсвязьбанка, на текущий момент российская валюта совсем немного недооценена.

"Справедливый курс пары доллар-рубль находится вблизи 63-65 рублей за доллар", - сказал Поддубский.

Сейчас пара доллар-рубль торгуется в районе 67 рублей за доллар.

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Теги:
экономика, Россия, валюта, рубль
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