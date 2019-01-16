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Президент РФ Владимир Путин

Путин: у ЕС должны быть гарантии, что Брюссель не сорвет "Турецкий поток"

© Sputnik / Алексей Куденко
Экономика
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Строительство осуществляется по намеченному графику, планируется полностью ввести газопровод в строй до конца 2019 года.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Страны Евросоюза должны получить гарантии Брюсселя, что планы продолжения "Турецкого потока" не будут сорваны политическим решением, заявил президент РФ Владимир Путин накануне своего визита в Сербию, сообщает РИА Новости.

"При окончательном утверждении маршрута поставок российского газа будет, конечно же, учитываться позиция Еврокомиссии. Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны – члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения "Турецкого потока" не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя", - заявил Путин.

Отвечая на вопрос о "Турецком потоке" и возможности участия Сербии в этом проекте, Путин отметил, что строительство осуществляется по намеченному графику, планируется полностью ввести газопровод в строй до конца 2019 года.

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Он также напомнил, что "Газпром" прорабатывает разные варианты продолжения сухопутной транзитной нитки газопровода в европейском направлении. Один из них предусматривает транспортировку топлива по маршруту Болгария – Сербия – Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене, уточнил президент РФ.

"В этом случае Сербия будет не только использовать российский газ, но и обеспечивать его транзит. Разумеется, это принесёт ощутимую выгоду сербской экономике, позволит создать новые рабочие места, укрепит энергобезопасность вашей страны и в целом Центральной и Юго-Восточной Европы. Участию Сербии в проекте будет способствовать и подписанная в 2017 году с "Газпромом" "дорожная карта" модернизации и расширения национальной газотранспортной сети", - добавил он.

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Теги:
Турецкий поток, Путин
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