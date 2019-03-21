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Nord Stream 2

"Северный поток-2", ничего не стоя жителям ЕС, заменяет неэкологичный уголь

© Sputnik / Nord Stream 2
Экономика
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Субсидии Евросоюза в данном случае не выделяются, не в пример другим энергопроектам, подчеркнули в компании Wintershall, германском партнере "Газпрома".

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Проект газопровода "Северный поток — 2" ничего не стоит европейским налогоплательщикам в отличие от других проектов, на которые идут субсидии ЕС, заявил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.

Северный поток-2
© Sputnik / Сергей Гунеев
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"ЕС выдает субсидии на такие проекты, как Baltic Pipe (в размере более 320 миллионов евро), газовый интерконнектор между Польшей и Литвой (270 миллионов евро) и СПГ-терминал в Свиноуйсьце (более 200 миллионов евро). А строительство "Северного потока — 2" не стоит европейским налогоплательщикам ни одного цента", - сказал Мерен.

Он отметил, что ЕС и России необходим конструктивный диалог, так как "ни доступная по средствам защита климата, ни социально приемлемый отказ от использования угля, ни конкурентоспособная промышленность невозможны без российского газа".

"Мощность "Северного потока — 2" соответствует примерно 300 терраватт-часам электроэнергии в год. Этим можно заменить без субсидий всю генерированную из угля электроэнергию", - отметил Мерен.

Северный поток-2
© Sputnik / Сергей Гунеев
Треть "Северного потока — 2" уже построена "Газпромом"

Проект "Северный поток — 2 " предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток — 2 " суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

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