Мировой рекорд 2018 года по прибыльности: какой компании он принадлежит

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
Эксперты оценили чистую прибыль саудовской компании в $111,1 миллиарда долларов.
Этот показатель значительно превышает результаты Apple и Samsung, занявших вторую и третью строчки рейтинга.
Так, по данным Moody's и Fitch, за прошлый год эти компании заработали 59,5 и 35,1 миллиарда долларов соответственно.
Как отмечает Bloomberg, чистая прибыль Saudi Aramco больше, чем у Apple, Google и Exxon Mobil вместе взятых.
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