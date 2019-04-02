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Мировой рекорд 2018 года по прибыльности: какой компании он принадлежит

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Примечательно, что лидер не относится к бурно развивающемуся сектору ИТ, а занимается видом бизнеса с вековыми традициями.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch.

Эксперты оценили чистую прибыль саудовской компании в $111,1 миллиарда долларов.

© Sputnik / Илья Питалев
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Этот показатель значительно превышает результаты Apple и Samsung, занявших вторую и третью строчки рейтинга.

Так, по данным Moody's и Fitch, за прошлый год эти компании заработали 59,5 и 35,1 миллиарда долларов соответственно.

Как отмечает Bloomberg, чистая прибыль Saudi Aramco больше, чем у Apple, Google и Exxon Mobil вместе взятых.

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