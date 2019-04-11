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Газ

Шефчович рассказал о последней встрече с Россией и Украиной по транзиту газа

CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Экономика
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Шевчович уверен, что в интересах всех найти решение быстро, потому что это даст успокаивающий сигнал всем клиентам.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил в интервью РИА Новости, что доволен последней трехсторонней встречей по транзиту газа с РФ и Украиной.

"Когда у нас была (последняя трехсторонняя – ред.) встреча 21 января, я остался весьма воодушевленным. Я представил предложение и ждал реакцию от обеих сторон, и реакция была достаточно положительной. У меня не сложилось ощущения, что я предлагаю нечто совершенно нереальное. Я уверен, если мы можем начать обсуждать это предложение конкретно и в конструктивной манере, мы можем найти решение довольно быстро", - сказал Шефчович. 

Газокомпрессорная станция
© Sputnik / Стрингер
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По его словам, после выборов президента Украины, "в мае или июне, но, определенно до летних каникул, стороны должны увидеться вновь на политическом уровне и начать обсуждать сделанное предложение".

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года.

Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Никаких конкретных договоренностей, как и ожидалось, не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту, раскрыв широкой публике лишь основные его вехи. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы - быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Следующие трехсторонние консультации запланированы на май.

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