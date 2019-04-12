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Винодельческое хозяйство. Архивное фото

В 2018 году в мире произвели рекордное количество вина

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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За прошедший год в мире произвели 292,3 миллиона гектолитров вина или 39 миллиардов бутылок.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. В 2018 году мировое производство вина выросло на 17 процентов относительно 2017 года и стало рекордным за последние 15 лет. Об этом свидетельствуют данные Международной организации виноградарства и виноделия.

"Производство вина достигло отметки в 292,3 миллиона гектолитров или 39 миллиардов бутылок. При этом рост прогнозировался не более 12%, даже с учетом плохого урожая винограда в 2017 году", - говорится в сообщении организации.

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Отмечается, что за прошедший год Италия увеличила производство напитка на 28,9 процента до 54,8 миллиона гектолитров - это помогло стране удержать статус крупнейшего производителя вина в мире. В других европейских странах прирост оказался еще существеннее: во Франции темпы роста достигли 34,8 процента, в Испании – 36,7 процента.

Крупнейшим экспортером стала Испания (20,9 миллиона гектолитров), а в стоимостном – Франция (9,3 миллиарда евро).

А главным потребителем оказались Соединенные Штаты. Объем выпитого вина в стране составил 33 миллиона гектолитров. На втором месте по этому показателю Франция (26,8 миллиона гектолитров).

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Однако по показателю потребления на душу населения американцы заняли лишь 20 место (12,4 литра на человека в год), а во главе списка оказались португальцы (62,1 литра).

Ранее сообщалось, что в мире было продано рекордное количество французского коньяка. В период с августа 2017 по август 2018 года экспортировано 206 миллионов бутылок коньяка. Его экспорт вырос на 8,2 процента по объему и на 5,4 процента в денежном выражении.

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Теги:
производство вина, вино
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