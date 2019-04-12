Встречи в Курске: Молдова и РФ укрепляют сотрудничество на уровне регионов

По итогам встречи был подписан целый ряд соглашений в области экономического сотрудничества между Молдовой и регионами Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. В Курске встретились делегации из 20 российских регионов и Республики Молдова. Выездное расширенное заседание было посвящено теме внешнеэкономической деятельности российских регионов на молдавском направлении. Мероприятие проходит в рамках Года Республики Молдова в Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации Курской области.

В числе почетных гостей делового форума – председатель комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности Андрей Спартак, председатель Российско-молдавского делового совета Анатолий Койка, советник президента Республики Молдова Сергей Мишин, министр-советник по экономическим вопросам посольства Республики Молдова в РФ Оксана Гречаная, вице-президент ТПП Республики Молдова Михаил Былба.

Приветствуя гостей, врио председателя комитета администрации Курской области по развитию внешних связей Светлана Дорош, в частности, подчеркнула, что главной задачей мероприятия является обсуждение идей и практик, способных дать новый импульс укреплению партнерства между регионами России и Молдовы.

По итогам встречи состоялось подписание четырех важных документов. Это план взаимодействия между Российско-молдавским деловым советом и Торгово-промышленной палатой Республики Молдова на 2019-2020 годы, а также соглашения о сотрудничестве между ТПП Молдовы и соответствующими структурами Курской и Смоленской областей и соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленной палатой Республики Молдова филиал Гагаузия и Пятигорской торгово-промышленной палатой.

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