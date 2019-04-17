Еврокомиссия дополнила список авиакомпаний, которым запрещены полеты в ЕС

В общей сложности 120 авиакомпаний по всему миру подлежат эксплуатационному запрету в Европейском союзе.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Европейская комиссия опубликовала пересмотренный список авиакомпаний, не соответствующих международным стандартам безопасности, с запретом на деятельность в Европейском союзе, сообщает AFP со ссылкой на agerpres.ro.

Только три компании в нашей стране - Air Moldova, Fly One и Aerotranscargo - смогут работать в пространстве ЕС.

"Все молдавские авиакомпании, за исключением Air Moldova, Fly One и Aerotranscargo, были включены в этот список из-за отсутствия надзора со стороны Управления гражданской авиации Республики Молдова", — сообщает представитель сообщества.

В общей сложности 120 авиакомпаний подлежат эксплуатационному запрету в Европейском союзе: 114 компаний, зарегистрированных в 16 государствах - из-за отсутствия надзора со стороны авиационных властей в этих странах, плюс шесть других компаний - из-за опасений по поводу безопасности самолетов этих компаний.

"Реализация этих мер не повлияет на перевозку пассажиров из Республики Молдова и в Республику Молдова, а только обеспечит более высокий уровень безопасности", - говорится в пресс-релизе Управления гражданской авиации Республики Молдова, выпущенном после публикации списка.

В то же время учреждение объявило, что оно примет все необходимые меры для обеспечения максимального уровня безопасности полетов, в том числе путем модернизации нормативно-правовой базы, а также предоставления необходимой поддержки авиакомпаниям.

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