В Ставрополье вырастят ореховый сад из молдавских саженцев

В этом российском регионе ежегодно собирают около 2,5 тысяч тонн грецкого ореха с 400 гектаров плантаций.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Новый ореховый сад из саженцев, выращенных в Молдове, закладывают в Ставропольском крае России.

© Sputnik / Miroslav Rotari Тырсынэ: обогатит ли Молдову грецкий орех

В селе Новая Деревня Кочубеевского района выделены 146 гектаров для закладки орехового сада. Хозяйство планирует к 2027 году достичь значительных объемов производства, до 584 тонн грецкого ореха в год. В рамках проекта создадут 84 рабочих места, заявил замминистра сельского хозяйства Ставрополья Олег Юрченко.

Орехи будут использованы для пищевой и перерабатывающей промышленности, изготовления кондитерских и хлебобулочных изделий. В 2018 году в Ставропольском крае насчитывалось более 400 гектаров ореховых садов, которые дали урожай около 2,4 тысячи тонн.

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Годовой дефицит грецкого ореха в мире оценивается в 100 тысяч тонн. По словам экспертов, в Молдове ежегодно собирают более 40 тысяч тонн грецкого ореха, 95% которого экспортируется в страны Евросоюза. По данным молдавской Ассоциации производителей орехов Олега Тырсынэ, в республике числится около 15 компаний, экспортирующих ореховую продукцию в ЕС.

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