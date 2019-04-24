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Золото.

Зачем золото вывозят из США, и выгодно ли хранить сбережения в этом металле

CC0 / Pixabay / hamiltonleen
Экономика
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Десятилетиями многие страны мира хранили золото в США, однако ситуация меняется.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. В прошлом году свой золотой запас из американских хранилищ вывезла Турция, так же поступили Германия и Нидерланды. Теперь их примеру намерена последовать Италия, пишет РИА Новости

Желание центробанков накопить побольше золота вполне понятно. Это единственный монетарный актив в мире, у которого нет рисков, присущих валютам. Сейчас геополитика вышла на первый план, разгорелись торговые войны, экономисты ждут краха американского фондового рынка, прочат туманное будущее доллару и глобальную рецессию. Так что слитки очень кстати.

Еще десять лет назад в США золото хранили порядка 60 стран — главным образом, ради безопасности запасов на случай военных конфликтов и повышения ликвидности. Ведь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) совершаются крупнейшие сделки с драгоценным металлом.

Валюта. Евро и доллары
© Sputnik / Александр Чипурин
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Золото хранят поблизости от торговой площадки, чтобы не тратиться на транспортные расходы, которые в случае драгметаллов очень высоки из-за дорогой страховки. На многомиллионные издержки при перевозке золотого запаса решаются лишь в исключительной экономической или политической ситуации.

Поэтому стремление вывезти слитки из Соединенных Штатов очень показательно. К тому же в последние годы в мире усиливаются сомнения в том, что американцы хранят чужое золото как следует.

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По заверениям Казначейства США, в Форт-Ноксе и других хранилищах находится 261 миллион унций золота. Но аудит последний раз проводился в шестидесятых годах прошлого века. И все попытки инициировать новую ревизию блокировались Конгрессом.

Золотые сбережения в Молдове

В Молдове сегодня покупку инвестиционных монет или слитков сложно назвать выгодным способом для краткосрочного инвестирования. Так как их покупка сопряжена с дополнительными расходами и при этом с низкой ликвидностью.

Что касается ювелирных украшений, их сегодня довольно трудно продать.

"Проблема золота в том, что в кризис это непопулярный актив, особенно в нынешний период. Вообще такие инструменты появляются как аналог уже существующих методов вложения", — считает экономический эксперт Роман Киркэ, который прокомментировал для Sputnik ликвидность драгоценного металла при нестабильной финансовой ситуации.

Ювелирные украшения
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Все инвесторы сходятся во мнении, что инвестирование в драгметаллы является надежным способом сохранить крупную сумму в течение длительного времени (более 5 лет).

В краткосрочной же перспективе особого смысла вкладывать в золото нет, разница между покупкой и продажей не покрывает не только инфляцию, но порой даже цену приобретения такого актива.

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Теги:
экономика, слитки золота, вывоз, валютные резервы, золото
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