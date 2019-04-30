Начата укладка "Северного потока-2" в российских водах

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода "Северный поток-2" в российских водах. Об этом сказано в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG, пишет РИА Новости.

"Сегодня судно Solitaire начало работы по укладке газопровода "Северный поток-2" в российских водах. Сто километров первой нитки газопровода в российских территориальных водах будет уложено в течение одного месяца", - говорится в релизе.

Отмечается, что протяженность морского участка газопровода в России составляет около 114 километров.

Строительство газопровода на российском и германском береговых участках продолжается в соответствии с графиком. Кроме того, судно Pioneering Spirit продолжает трубоукладку в водах Швеции. На данный момент уложено более 1100 километров газопровода, сообщает Nord Stream 2.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

© Sputnik / Северный поток 2

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