С 28 мая в ЕС будут введены в обращение новые банкноты евро

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Центральные банки еврозоны полностью прекратили выпуск банкнот номиналом в 500 евро. Последними государствами ЕС, которые выпускали эти купюры, до апреля 2019 года оставались Германия и Австрия, которые задержали вывод таких банкнот из обращения, ссылаясь на их популярность в своих странах.

Согласно заявлению Европейского центрального банка (ЕЦБ), уже находящиеся в обороте банкноты номиналом 500 евро будут по-прежнему оставаться законным средством платежа и могут быть обменяны в банках и пунктах обмена валюты. О том же заявил и Национальный банк Молдовы.

© Sputnik / Руслан Кривобок Как долго жители Молдовы могут использовать банкноты в 500 евро

Решение ЕЦБ было принято два года назад в связи с тем, что банкноты крупного номинала оказались удобным средством наличных платежей в незаконной деятельности преступных группировок.

Остальные банкноты, номиналом от 5 до 200 евро остаются действительным средством платежа, и здесь не планируется никаких изменений.

Кроме того, 28 мая будут введены в обращение новые купюры достоинством 100 и 200 евро из дизайнерской серии "Европа" с оптимизированными функциями защиты. Новые банкноты были представлены широкой публике 17 сентября 2018 года.

Банкноты серии "Европа" вводятся в оборот постепенно, в течение нескольких лет, в порядке возрастания. Первые четыре банкноты из новой серии (5, 10, 20 и 50 евро) были введены в обращение в 2013, 2014, 2015 и 2017 годах соответственно.

Более 80% поддельных банкнот приходятся на купюры в 20 и 50 евро

Согласно данным Европейского центрального банка, во второй половине прошлого года были изъяты из обращения 262000 поддельных банкнот евро, что на 13 процентов меньше, чем в первом полугодии прошлого года и на 27,8% меньше, чем во второй половине 2017 года.

Более 80 процентов поддельных банкнот составляли купюры номиналом 20 и 50 евро. Большая часть (96,7%) поддельных банкнот была выявлена ​​в странах зоны евро. Остальные прибыли из стран-членов ЕС, не входящих в еврозону (2,2%) и других регионов мира (1,1%).

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