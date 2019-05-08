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Молдавским гастарбайтерам на заметку: на Сицилии продают дома за один евро

© AFP 2019 / Marie-Laure MESSANA
Экономика
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Дома, выставленные на продажу за символическую сумму, нуждаются в ремонте: однако, что для нашего брата плитку положить?!..

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро. Да-да, это не шутка! Правда, сделка возможна при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года.

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© Sputnik / Evgheni Panasenco
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На продажу выставлено 100 заброшенных объектов недвижимости. Ожидается, что в ближайшее время появятся еще 400 предложений.

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Если покупатель не отремонтирует дом в течение года, он потеряет свой гарантийный депозит в размере около 7000 евро.

Население городка Муссомели составляет 11 тысяч человек. Город известен своими кулинарными традициями и средневековой архитектурой. Его исторический центр с уютными улочками считается одним из самых старых в Италии.

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Теги:
ремонт, Молдова, Сицилия
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