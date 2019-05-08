Молдавским гастарбайтерам на заметку: на Сицилии продают дома за один евро

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро. Да-да, это не шутка! Правда, сделка возможна при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года.
На продажу выставлено 100 заброшенных объектов недвижимости. Ожидается, что в ближайшее время появятся еще 400 предложений.
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Если покупатель не отремонтирует дом в течение года, он потеряет свой гарантийный депозит в размере около 7000 евро.
Население городка Муссомели составляет 11 тысяч человек. Город известен своими кулинарными традициями и средневековой архитектурой. Его исторический центр с уютными улочками считается одним из самых старых в Италии.