11:36 27 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD18.05
  • RUB0.28
  • RON4.24
  • UAH0.68
Поиск

Как выборы в Европарламент повлияют на курс евро

© REUTERS / PHILIPPE HUGUEN
Экономика
Получить короткую ссылку
179 0 0

Курс европейской валюты к доллару символически вырос в понедельник утром на фоне итогов выборов в Европарламент, прошедших 23-26 мая, свидетельствуют данные торгов.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Прошедшие выборы в Европарламент повлияли на курс евро, который окреп после оглашения предварительных результатов.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Кто в Румынии победил на выборах в Европарламент

По состоянию на 8.55 курс евро к доллару вырос до 1,121 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1202 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 109,48 иены со 109,29 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 97,57 пункта.

Выборы в Европарламент: ожидания экспертного сообщества>>>

По итогам выборов две ведущих фракции, "Европейская народная партия" и "Альянс социалистов и демократов", задававшие тон политике в ЕС последние десятилетия, впервые утратили традиционное правящее большинство в Европарламенте, при этом укрепились позиции либералов, евроскептиков и "зеленых".

Доступ запрещен полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
Пока вы спали: разборки в Ниспоренах, выборы в Европарламент, заявление дочери Алсу

В новом составе фракция христианско-демократической "Европейской народной партии", ведущей в ЕС политической силы, сохранила первое место (179 мест), но при этом потеряла 38 мандатов. Социал-демократы потеряли 34 мандата (теперь у них, по оценке ЕП, будет только 152).

"Похоже, что проевропейские партии все еще имеют большинство. Конечно, в некоторых странах мы наблюдаем рост числа антиевропейских партий, но это не значит, что они получают абсолютное большинство", - отметил главный аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Учиды (Minori Uchida).

При этом объем торгов в понедельник снижен в связи с закрытием бирж в США и Лондоне из-за праздников.

Ранее политолог Анжела Колацки заявила для Sputnik, что эти выборы крайне важны и для Молдовы, поскольку являются ключевыми, способными изменить расстановку сил и повлиять на дальнейшую судьбу Евросоюза.

"Будет очень интересно посмотреть, кто из новых партий попадет, сколько евроскептиков будет в новом парламенте. Какое будет между ними соотношение сил", - сказала Колацки в эфире передачи "Утро на Sputnik’е".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Явка на выборах в Европарламент была выше прогнозируемой
Колацки: от выборов в Европарламент будет зависеть и ситуация в Молдове
Теги:
торги, валюта, евро
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

VELOFUN
Без лимита на возраст, с драйвом и улыбкой: первый акт велопраздника - фото
LIVE: Финал суперсезона проекта Ты супер!
Завершающий аккорд суперсезона проекта "Ты супер!"
Защита от лесного клеща
Как защититься от укуса клеща

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться