Как выборы в Европарламент повлияют на курс евро

Курс европейской валюты к доллару символически вырос в понедельник утром на фоне итогов выборов в Европарламент, прошедших 23-26 мая, свидетельствуют данные торгов.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Прошедшие выборы в Европарламент повлияли на курс евро, который окреп после оглашения предварительных результатов.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Кто в Румынии победил на выборах в Европарламент

По состоянию на 8.55 курс евро к доллару вырос до 1,121 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1202 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 109,48 иены со 109,29 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 97,57 пункта.

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По итогам выборов две ведущих фракции, "Европейская народная партия" и "Альянс социалистов и демократов", задававшие тон политике в ЕС последние десятилетия, впервые утратили традиционное правящее большинство в Европарламенте, при этом укрепились позиции либералов, евроскептиков и "зеленых".

В новом составе фракция христианско-демократической "Европейской народной партии", ведущей в ЕС политической силы, сохранила первое место (179 мест), но при этом потеряла 38 мандатов. Социал-демократы потеряли 34 мандата (теперь у них, по оценке ЕП, будет только 152).

"Похоже, что проевропейские партии все еще имеют большинство. Конечно, в некоторых странах мы наблюдаем рост числа антиевропейских партий, но это не значит, что они получают абсолютное большинство", - отметил главный аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Учиды (Minori Uchida).

При этом объем торгов в понедельник снижен в связи с закрытием бирж в США и Лондоне из-за праздников.

Ранее политолог Анжела Колацки заявила для Sputnik, что эти выборы крайне важны и для Молдовы, поскольку являются ключевыми, способными изменить расстановку сил и повлиять на дальнейшую судьбу Евросоюза.

"Будет очень интересно посмотреть, кто из новых партий попадет, сколько евроскептиков будет в новом парламенте. Какое будет между ними соотношение сил", - сказала Колацки в эфире передачи "Утро на Sputnik’е".

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