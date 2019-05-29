16:34 29 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.24
  • USD18.09
  • RUB0.28
  • RON4.25
  • UAH0.68
Поиск

Страны ЕАЭС создали совет по промышленной политике

© Sputnik / Владислав Воднев
Экономика
Получить короткую ссылку
3301

Новый совет займется созданием производств продукции на основе новых цепочек добавленной стоимости.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Страны ЕАЭС создали совет по промышленной политике, соответствующее решение было принято на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в среду в Нур-султане, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон (справа) во время встречи в рамках саммита Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
© Sputnik / Алексей Никольский
Беседы на полях саммита: Путин встретился с Додоном в Нур-Султане

"Создание и работа совета позволит обеспечить координацию взаимодействия уполномоченных органов исполнительной власти государств-членов, к работе которых относится выработка государственной политики в сфере промышленности", - отмечается в сообщении на сайте министерства.

Совет будет отвечать за взаимодействие сторон по вопросам создания производств конкурентоспособной продукции на основе новых цепочек добавленной стоимости, применения совместных мер по развитию экспорта высокотехнологичной совместно произведенной промышленной продукции государств-членов на рынки третьих стран, устранения барьеров в сфере промышленности.

Первый год Молдовы в ЕАЭС как наблюдателя>>>

Кроме того, совет будет заниматься выработкой предложений по вопросам углубления взаимодействия государств-членов при реализации промышленной политики в рамках союза. В сферу его ответственности также войдут вопросы эффективного использования производственных мощностей государств-членов и технологическое оснащение новых предприятий промышленности, а также противодействие последствиям глобальных экономических кризисов в сфере промышленности.

В среду проходит саммит глав государств ЕАЭС. Республика Молдова является наблюдателем в ЕАЭС с мая 2018 года.

По теме

У суда ЕАЭС в перспективе вырастет авторитет - Медведев
Пять лет ЕАЭС — уверенное развитие и шанс для Молдовы
Журавлев: экономические интересы Молдовы – в сотрудничестве с ЕАЭС
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Москва весной идеальна для прогулок - фоторепортаж
Необычное исполнение известных песен из советских фильмов
Необычное исполнение известных песен из советских фильмов
ЕАЭС
ЕАЭС: все, что нужно знать о союзе

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться