КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Страны ЕАЭС создали совет по промышленной политике, соответствующее решение было принято на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в среду в Нур-султане, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Создание и работа совета позволит обеспечить координацию взаимодействия уполномоченных органов исполнительной власти государств-членов, к работе которых относится выработка государственной политики в сфере промышленности", - отмечается в сообщении на сайте министерства.

Совет будет отвечать за взаимодействие сторон по вопросам создания производств конкурентоспособной продукции на основе новых цепочек добавленной стоимости, применения совместных мер по развитию экспорта высокотехнологичной совместно произведенной промышленной продукции государств-членов на рынки третьих стран, устранения барьеров в сфере промышленности.

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Кроме того, совет будет заниматься выработкой предложений по вопросам углубления взаимодействия государств-членов при реализации промышленной политики в рамках союза. В сферу его ответственности также войдут вопросы эффективного использования производственных мощностей государств-членов и технологическое оснащение новых предприятий промышленности, а также противодействие последствиям глобальных экономических кризисов в сфере промышленности.

В среду проходит саммит глав государств ЕАЭС. Республика Молдова является наблюдателем в ЕАЭС с мая 2018 года.