"Северный поток — 2": уложено 57% газопровода

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Nord Stream 2 AG, проектная компания по строительству газопровода "Северный поток-2", уложила уже 1,391 тысячи километров труб газопровода, что составляет около 57% от его общей протяженности, говорится в сообщении "Газпрома".

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток-2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1391 километр газопровода - около 57% от его общей протяженности", - сообщил "Газпром".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер Nord Stream 2 AG - "Газпром".

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