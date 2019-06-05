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Газопровод

В Москве назвали условие для продления контракта с Украиной о транзите газа

© Sputnik / Igor Zarembo
Экономика
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Сотрудничество, как было подчеркнуто, должно опираться на нормальные коммерческие отношения.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Россия не отказывается от пролонгации договора с Украиной по транзиту газа, но нужно решить ряд вопросов, сотрудничество должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

"Что касается транзитных поставок через Украину, то мне приходилось об этом говорить, и еще раз выскажу свою позицию публично. Мы не отказываемся от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута" , - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам российско-словацких переговоров в Москве.

Газокомпрессорная станция на Украине
© Sputnik / Стрингер
Путин и Меркель говорили о транзите газа через Украину

Но, по его словам, это сотрудничество должно быть прагматичным, основанным на нормальных коммерческих отношениях, взаимовыгодным, основанным на приемлемых тарифах.

"И конечно это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон", - подытожил премьер-министр.

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