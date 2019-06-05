В Москве назвали условие для продления контракта с Украиной о транзите газа

Сотрудничество, как было подчеркнуто, должно опираться на нормальные коммерческие отношения.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Россия не отказывается от пролонгации договора с Украиной по транзиту газа, но нужно решить ряд вопросов, сотрудничество должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

"Что касается транзитных поставок через Украину, то мне приходилось об этом говорить, и еще раз выскажу свою позицию публично. Мы не отказываемся от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута" , - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам российско-словацких переговоров в Москве.

Но, по его словам, это сотрудничество должно быть прагматичным, основанным на нормальных коммерческих отношениях, взаимовыгодным, основанным на приемлемых тарифах.

"И конечно это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон", - подытожил премьер-министр.

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