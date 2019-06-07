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Путин: Россия открыта для работы со всеми странами, включая США

© Sputnik / Алексей Никольский
Экономика
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Выступая на Петербургском экономическом форуме, президент России Владимир Путин отметил, что мировая экономика не будет сбалансированной, если не будет справедливой.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2019 заявил, что Москва открыта для торгово-экономических отношений со всеми странами, включая США, и стратегическое партнерство с Китаем этому не мешает.

"Мы открыты для работы со всеми, в том числе и с Соединенными Штатами. Там, правда, ничтожный товарооборот у нас. Был 30 миллиардов, при Обаме упал до двадцати, сейчас при Дональде Трампе вырос на пять миллиардов, несмотря на то, что он, по-моему, тридцать раз ввел различные ограничения", - заявил Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос, могут ли торговые отношения с Китаем заменить России экономические отношения с Европой.

"Мы ничего никому не противопоставляем, мы готовы работать со всеми", - добавил президент.

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Он подчеркнул, что сокращение товарооборота с европейскими странами произошло не по вине России, но сейчас он постепенно растет. "Сейчас правда подтягивается к 300 миллиардам (долларов). Но все-таки здравый смысл берет верх, и торговый оборот увеличивается", - сказал глава государства.

О "Северном потоке"

В ходе своего выступления Владимир Путин также отметил, что проект газопровода "Северный поток-2" полностью отвечает национальным интересам всех его участников.

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"Проект призван повысить энергобезопасность Европы, создать новые рабочие места. Он полностью отвечает национальным интересам всех участников – и европейцев, и России", – сказал он.

По мнению Путина, против проекта выступают те, кто привык к вседозволенности и тому, что по счетам платят другие.

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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

О мировой экономике

Нынешняя модель международных торговых отношений находится в кризисе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Формально за последнее время рост глобальной экономики... характеризуется положительными значениями. В 2011-2018 годах в среднем 2,8% ежегодно рост, в последние годы чуть больше - 3%", - сказал он. 

Путин отметил, что и лидерам государств, и "всем нам необходимо откровенно признать: несмотря на упомянутый рост, существующая модель международных экономических отношений, к сожалению, все-таки находится в кризисе".

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По его мнению, после окончания холодной войны и включения в процессы глобализации новых рынков архитектура мировой экономики кардинально изменилась. Евроатлантическая модель стала претендовать на универсальную роль. А главным драйвером сложившейся модели глобализации стала мировая торговля.

"Он носит, этот рост и этот кризис, всеобъемлющий характер, проблемы здесь накапливаются и множатся все последние десятилетия. Они серьезнее и масштабнее, чем казалось прежде", - добавил Путин.

Российский лидер отметил, что мировой кризис 2008—2009 годов показал, что механизм глобального роста начал давать сбой.

О санкциях

Путин отметил, что ряд западных стран, которые прежде выступали за принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, сейчас пытаются сохранить доминирование в экономике любой ценой и говорят языком торговых войн и санкций.

По его мнению, причина такого поведения обусловлена нежеланием видеть рядом окрепших конкурентов.

"Когда подросли конкуренты, взыграли и амбиции, и стремление сохранить свое доминирование, причем любой ценой. Государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми нерыночными способами", – сказал Путин.

Владимир Путин
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Российский президент высказал мнение, что надо оградить товары первой необходимости, включая медикаменты, от торговых войн и санкций.

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"Нужно исходить из сложившихся ситуаций и реальных проблем, реально смотреть на то, что происходит в мире. В качестве хотя бы первого шага предлагаем, говоря терминами дипломатии, провести своего рода демилитаризацию ключевых сфер глобальной экономики. А именно – оградить от торговых и санационных войн поставки товаров первой необходимости: лекарств, медицинского оборудования. А также систем для ЖКХ, энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат", – сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Российский президент подчеркнул, что речь идет о тех направлениях, которые важны для здоровья миллионов людей.

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