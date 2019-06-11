МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Китай не хочет торговой войны, но если США настроены на это, то Пекин даст решительный ответ и будет биться до последнего, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на китайские товары, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC заявил, что если председатель КНР Си Цзиньпин не придет на встречу глав государств стран "двадцатки", США немедленно введут новые пошлины на китайские товары. На вопрос о том, будут ли пошлины в таком случае введены немедленно, Трамп ответил: "Да, будут".

"Китай не хочет торговой войны, но и не боится ее. Если США готовы на равноправные консультации, то наша дверь открыта. Если США лишь хотят дальнейшей эскалации торговых трений, мы дадим решительный ответ и будем биться до последнего", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Отвечая на вопрос, планируется ли встреча лидеров двух стран на полях саммита G20 в Японии в конце июня, китайский дипломат заявил, что пока у него нет информации на этот счет.

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Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

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