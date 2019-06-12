На Украине изложили схему покупки газа в России

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Срочно создавать частную компанию, покупать в России газ и привозить его на Украину - такой способ предложил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус, выступая в эфире местного телеканала.

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Рекомендация была адресована лидерам блока "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрию Бойко и Виктору Медведчуку. Геус предложил политикам сразу заключать контракт с Москвой.

На Петербургском экономическом форуме 7 июня глава "Газпрома" Алексей Миллер и Медведчук провели встречу, на которой обсудили обеспечение Украины газом через прямые поставки из России. Тогда же Миллер отметил, в частности, что Россия готова начать переговоры с Киевом о поставках газа по цене на четверть ниже рыночной.

"Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо", — рассказал он.

Также Андрей Герус заявил, что Киев всегда будет просить более низкую цену на газ от "Газпрома".

"Украина всегда захочет низкую цену, если мы действуем в интересах нашего государства. "Газпром" захочет высокую цену. Но, когда две стороны между собой спорят, есть третья – независимый суд", - заявил Герус в эфире телеканал "112 Украина".

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По его словам, "Газпрому" нужно исполнять решение Стокгольмского арбитража.

"Так вот, Стокгольмский арбитраж, принял решение о том, что должны быть поставки из "Газпрома" на Украину, по цене ниже, чем это было предусмотрено ранее в контракте. "Нафтогаз" даже пробовал купить такой газ, в марте 2018 года, но "Газпром" тогда отказался. Если не ошибаюсь, это 5 миллиардов кубометров газа, решение Стокгольмского арбитража. Поэтому давайте просто выполним решение независимого арбитража", - отметил представитель Зеленского.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

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