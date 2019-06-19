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Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно

Bloomberg: "стомиллиардеров" в мире уже трое

© AFP 2019 / ERIC PIERMONT
Экономика
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До этого состояние свыше 100 миллионов долларов имели лишь глава Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Владелец холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал третьим "стомиллиардером" в мире, сообщает Bloomberg.

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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Издание оценило состояние Арно в 100,4 миллиарда долларов. Так, по информации СМИ, с начала года активы Арно выросли на 43 процента вследствие роста акций LVMH.

По оценке Bloomberg, сейчас его состояние составляет более трех процентов от ВВП Франции.

Ранее звания "стомиллиардера" удостаивались глава Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 119 и 106 миллиардов долларов соответственно.

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