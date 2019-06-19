Bloomberg: "стомиллиардеров" в мире уже трое

До этого состояние свыше 100 миллионов долларов имели лишь глава Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Владелец холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал третьим "стомиллиардером" в мире, сообщает Bloomberg.

Издание оценило состояние Арно в 100,4 миллиарда долларов. Так, по информации СМИ, с начала года активы Арно выросли на 43 процента вследствие роста акций LVMH.

По оценке Bloomberg, сейчас его состояние составляет более трех процентов от ВВП Франции.

Ранее звания "стомиллиардера" удостаивались глава Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 119 и 106 миллиардов долларов соответственно.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK