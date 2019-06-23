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Рейтинг городов мира с лучшими зарплатами

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Рейтинг городов мира с лучшими зарплатами
© Sputnik /

Цюрих не потерял свои позиции и по результатам опроса стал первым по качеству жизни, а также стоимости товаров и услуг.

Не так давно Западные СМИ опубликовали список городов с самым высоким уровнем зарплат в мире. Одни из самых высоких в мире зарплат получают жители Сиднея, Осло, Копенгагена, Мельбурна и Лондона. Лидирует в этом рейтинге Сан-Франциско. Швейцарский Цюрих с первой строчки рейтинга переместился на вторую. Размер среднемесячного заработка в городе почти на $400 меньше, чем в Сан-Франциско. Тем не менее, Цюрих не потерял свои позиции и по результатам опроса стал первым по качеству жизни, а также стоимости товаров и услуг.

Подробности — в инфографике, которые подготовили коллеги из Sputnik Армения.

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