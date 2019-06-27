ЕС официально продлил на полгода санкции против России

Лидеры ЕС единогласно согласились сохранить экономические санкции в отношении России и оформили это решение в письменном виде.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Совет ЕС официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года, говорится в сообщении структуры.

"Это решение следует за информацией от канцлера ФРГ и президента Франции в Евроcовете 20-21 июня о состоянии выполнения Минских соглашений, с чем связано решение о сохранении санкций", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Лидеры ЕС единогласно согласились сохранить экономические санкции в отношении России, Совет оформил это решение в письменном виде.

Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

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Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.

© Sputnik / Санкции против России и международная торговля

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