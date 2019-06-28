В двух словах: Миллер о том, что будет с транзитом газа через Украину

Контракт истекает в конце текущего года.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Вопрос о том, как будет складываться ситуация в дальнейшем, был задан председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров.

"Как будут развиваться события первого января, вы спрашиваете. Первого января - Новый год, новогодний праздник", - сказал он.

И добавил: "Ну а если Новый год, значит будет весело".

Ранее Россия заявляла, что не отказывается от пролонгации договора с Украиной по транзиту газа, но нужно решить ряд вопросов.

Как подчеркнул премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сотрудничество должно быть прагматичным, основанным на нормальных коммерческих отношениях, взаимовыгодным, основанным на приемлемых тарифах.

"И конечно это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон", - уточнил Медведев.

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