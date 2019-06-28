17:58 28 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.65
  • USD18.15
  • RUB0.29
  • RON4.37
  • UAH0.69
Поиск
Газовый вентиль

В двух словах: Миллер о том, что будет с транзитом газа через Украину

© Sputnik / Igor Zarembo
Экономика
Получить короткую ссылку
46 0 0

Контракт истекает в конце текущего года.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Вопрос о том, как будет складываться ситуация в дальнейшем, был задан председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров.

"Как будут развиваться события первого января, вы спрашиваете. Первого января - Новый год, новогодний праздник", - сказал он.

И добавил: "Ну а если Новый год, значит будет весело".

Газокомпрессорная станция
© Sputnik / Стрингер
Реально ли прекращение транзита газа через Украину: эксперты дали ответ

Ранее Россия заявляла, что не отказывается от пролонгации договора с Украиной по транзиту газа, но нужно решить ряд вопросов.

Как подчеркнул премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сотрудничество должно быть прагматичным, основанным на нормальных коммерческих отношениях, взаимовыгодным, основанным на приемлемых тарифах.

"И конечно это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон", - уточнил Медведев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

На Украине изложили схему покупки газа в России
Колесниченко: Украина создает политический пиар вокруг ситуации с газом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Европа изнывает от жары - фоторепортаж с улиц европейских столиц
Американский юмор: "Не вмешивайтесь в выборы" - пошутил Трамп с Путиным
Все о министрах правительства Майи Санду
Все о министрах правительства Майи Санду

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться