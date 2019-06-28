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Владимир Оленченко
© Sputnik / Alexey Tikhomirov

Эксперт: когда Россия и Китай перейдут на нацвалюту, они будут экономить

Экономика
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Эксперт Владимир Оленченко перечислил все плюсы перехода России и Китая на расчеты в национальных валютах.

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Об этом заявили российские СМИ со ссылкой на письмо замглавы Министерства финансов Сергея Сторчака.

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобный шаг двух стран экономически обоснованным. Однако, по его словам, для получения выгоды необходимо создать некоторые новые механизмы.  

"Нужно будет конечно в то, чтобы создавать механизмы перерасчетов. Уже сложился определенный механизм расчета долларов, а тут надо будет создавать что-то новое. Этот механизм потребует капиталовложений, но он окупится. Преимущество в том, что бывают очень большие издержки, когда надо переводить одну валюту в другую", - отметил эксперт. 

Как добавил Оленченко, в пример можно привести Евросоюз, который в начале 2000-х годов перешел на евро. Он отметил, что некоторые эксперты оценивали экономию ЕС на внутренних перерасчетах в 500 миллионов евро. 

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"Китай и Россия, когда все механизмы будут приведены в действия, будут очень здорово экономить. Можно будет сэкономить и на некоторых бюрократических вещах. Ускорится доставка товаров и реализация контрактов. Ожидается, что будет улучшаться потребление", - подчеркнул Оленченко. 

Он считает, что по мере того, как рубль будет все шире применяться в международных платежах, а в Китае сейчас объем торговли 107 миллиардов, будет укрепляться и устойчивость рубля. 

"Для Китая это так же полезно, иначе они бы не заключали контракт. Он заключен не из чувства симпатии, а из реальных расчетов выгоды обеим странам", - заключил эксперт. 

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Теги:
Россия, Китай, рубль


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