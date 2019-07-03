Мощный экономический кризис не за горами: эксперты назвали возможные сроки

Международные эксперты объясняют, почему серьезный экономический кризис может произойти в ближайшее время, и как он повлияет на Молдову.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Вероятность того, что к концу 2019 года или в следующем году произойдет новый мировой экономический кризис, очень высока. Такое мнение высказали международные эксперты в радиостудии Sputnik Молдова.

Сама вероятность мирового финансового кризиса не отрицается никем из серьезных специалистов, подчеркнул экономист-международник, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Вячеслав Холодков.

"Весь вопрос во времени – возможен финансовый кризис в этом году или он произойдет позже? Конечно, кризис связан, прежде всего, с нерешенностью ряда проблем после глобального кризиса 2008-2009 года. Государства Запада эти проблемы просто заморозили, но не решили. Из-за этого стал расти госдолг стран ЕС и США", - пояснил специалист.

По его словам, бурный рост финансовых инструментов и их преобладание над производственной сферы – данная диспропорция не решена". Из-за того, что все это продолжается, рождаются новые проблемы, пояснил эксперт.

Удастся ли оттянуть кризис

Получится ли мировым державам не допустить серьезного экономического кризиса в ближайшее время, зависит в первую очередь от политики правительств.

"Сравниваю эту ситуацию с мартом в горах, когда есть опасность схода лавин. Достаточно пистолетного выстрела, чтобы лавина пошла вниз и смела все на своем пути. Та же самая ситуация на финансовом рынке. Таким пистолетным выстрелом может стать торговая война между США и Китаем", - заявил Холодков.

При этом эксперт обратил внимание, что на данный момент между этими странами заключено временное перемирие, о котором договорились перед саммитом "Большой двадцатки" президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

"Война вроде бы заморожена, но только на период ведения переговоров. Специалисты по-разному оценивают этот период, но считается, что переговоры продлятся примерно полгода. Закончатся ли они успехом? Удастся ли двум сторонам заключить торговое соглашение? До сих пор не удавалось", - отметил Холодков.

По его словам, китайцы занимают очень жесткую позицию и не готовы идти навстречу тем требованиям, которые выдвигают американцы. В то же время, "США ведет бескомпромиссную политику выламывания рук".

"Если сторонам удастся заключить торговое соглашение, тогда риск всеобщего финансового кризиса будет отложен. Если нет, это может стать триггером, спусковым крючком. Потому что обе страны занимают лидирующие позиции среди крупнейших экономик мира. Естественно, их влияние на развитие мировой экономики трудно переоценить", - добавил эксперт.

При этом Холодков уверен, что вопрос об эпицентре возможного кризиса очень сложный, так как кризис 1997-1998 годов начался с ситуации в Таиланде, а кризис 2008-2009 годов - в США. "Где он начнется в следующий раз, никто не может предсказать, но в принципе он может начаться в любой стране", - пояснил экономист РИСИ.

Начало кризиса, по его мнению, в первую очередь будет отражено на индексах фондовых рынков. Кроме того, вполне вероятно, что после определенной красной черты инвесторы могут попытаться вывести свой капитал с фондового рынка США, что и станет началом всеобщего кризиса.

Как пояснил специалист, в настоящее время американцы очень сильно обеспокоены программой "Сделано в Китае 2025". Согласно этой инициативе, Китай должен выйти в лидеры по десяти прорывным технологиям, в том числе по искусственному интеллекту. Первая ступень в такой технологической драке - внедрение технологии быстрой телефонии 5G. Американцы сейчас оценивают этот рынок в 12 миллиардов долларов, в то время как весь мировой рынок ВВП составляет 90-105 миллиардов.

Политическая нестабильность - катализатор

В свою очередь, политолог, профессор Высшей школы экономики и политтехнолог Олег Матвейчев называет очень вероятным вариант, что осенью этого года или в следующем году будет серьезный кризис, по масштабам сопоставимый с тем, что произошел в 2008 году.

"Политическая нестабильность в мире только усилит экономический кризис. То, о чем долго предупреждали многие политологи и экономисты - большое мировое переформатирование - приближается. Оно обязательно произойдет в ближайшие десять лет", - пояснил Матвейчев.

По его словам, спусковым крючком могут стать выборы в США 2020 или 2024 годов. Изменения, как считает политолог, могут произойти и после российских выборов.

Повлияет ли мировой экономический кризис на Молдову

Молдавская экономика маленькая по сравнению с другими странами, отметил, в свою очередь, Холодков.

А если произойдет мировой кризис, то он неизбежно повлечет за собой сокращение рабочих мест.

Молдова же, в основном, сводит платежный баланс по счету текущих операций за счет поступлений от гастарбайтеров, прежде всего, из России, отметил Холодков.

Столько же граждан Молдовы, сколько и в РФ, трудятся в других странах, европейских, прежде всего.

"Сокращение деловой активности в России и в европейских странах ударит по молдавским трудовым мигрантам. Они будут вынуждены либо вернуться домой, либо потеряют работу и будут прозябать в этих странах", - сказал Холодков.

При этом, внешний торговый баланс у Молдовы традиционно отрицательный.

"До сих пор Молдова компенсировала отрицательный торговый баланс во внешней торговле путем переводов со стороны трудовых мигрантов. Конечно, мировой кризис ударит по рынку труда. И эти переводы резко сократятся. В этом и есть опасность для Молдовы", - пояснил экономист.

Нет худа без добра

Любой кризис – попытка революционным, хирургическим путем устранить те дисбалансы, которые накапливаются в мировой экономике, уверен Холодков.

"Когда дисбалансы достигают опасного уровня, происходит революционный толчок – кризис. Он завершается какой-то попыткой гармонизировать диспропорцию. В этом смысле любой кризис несет положительную роль для мировой экономики, так как является новым этапом в развитии экономики. Будет иметь преимущество та страна, которая развивает новые технологии. Сейчас это Китай", - заключил эксперт РИСИ.

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