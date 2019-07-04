01:55 05 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.26
  • USD17.95
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.70
Поиск
Station gazière

Киев уже готовится не к сбою в транзите газа, а к полному его прекращению

© Sputnik / Alexander Mazurkevich
Экономика
Получить короткую ссылку
40710

Действующие контракты с Россией на поставку и транзит голубого топлива истекают в конце 2019 года.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Украина готовится к прекращению транзита российского газа после 2019 года, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

CC0 / Pixabay / stevepb
Додон: учитывать все варианты поставок, но договор с "Газпромом" - приоритет

Ранее руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов заявил, что Киев ожидает сбоя в транзите, который может продлиться около трех месяцев.

"К сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет, как нет и даты следующего раунда переговоров на эту тему.

В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания не получала от Украины официальных предложений по заключению альтернативных контрактов.

Газовый вентиль
© Sputnik / Igor Zarembo
В двух словах: Миллер о том, что будет с транзитом газа через Украину

Он также отметил, что "поезд Киева ушел", так как европейское законодательство не позволяет "Нафтогазу" подписать новое соглашение до истечения предыдущего.

Тем не менее, Москва готова продлить действующие договоренности в случае их целесообразности, подчеркнул Миллер.
Отвечая на вопрос об истечении сроков действующего контракта по транзиту, глава корпорации пошутил, что 1 января будет Новый год, а значит, "будет весело".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Трамп об Иране, НАСА о Марсе, и Украина о газе
Колесниченко: Украина создает политический пиар вокруг ситуации с газом
Мир за сутки: скидка на газ для РМ, скандал вокруг КВН, учения в Черном море


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Солнечное затмение в Аргентине
Улыбка солнца: как прошло полное солнечное затмение - фото
Дарио, который пашет картины
Картины он не пишет, а пашет - видео
Результат Молдовы на Европейских играх
Результат Молдовы на Европейских играх

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться