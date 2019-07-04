Киев уже готовится не к сбою в транзите газа, а к полному его прекращению

Действующие контракты с Россией на поставку и транзит голубого топлива истекают в конце 2019 года.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Украина готовится к прекращению транзита российского газа после 2019 года, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Ранее руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов заявил, что Киев ожидает сбоя в транзите, который может продлиться около трех месяцев.

"К сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет, как нет и даты следующего раунда переговоров на эту тему.

В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания не получала от Украины официальных предложений по заключению альтернативных контрактов.

Он также отметил, что "поезд Киева ушел", так как европейское законодательство не позволяет "Нафтогазу" подписать новое соглашение до истечения предыдущего.

Тем не менее, Москва готова продлить действующие договоренности в случае их целесообразности, подчеркнул Миллер.

Отвечая на вопрос об истечении сроков действующего контракта по транзиту, глава корпорации пошутил, что 1 января будет Новый год, а значит, "будет весело".

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