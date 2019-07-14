"Индекс бигмака" назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Рубль признан самой недооцененной валютой в мире по "индексу бигмака". Соответствующее исследование представил еженедельный журнал The Economist.

Курс рубля к американскому доллару почти на 70% ниже реального. Так, в США бигмак стоит 5,58 доллара, а в России — 110 рублей, то есть чуть более двух долларов. Таким образом, чтобы это блюдо в обеих странах стоило одинаково, курс рубля должен составлять 22,65 рубля за доллар.

"Индекс бигмака" основан на теории паритета покупательной способности (ппс ), согласно которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах. В России, например, "Биг Мак" стоит 110 рублей (1,65 доллара) по сравнению с 5,58 доллара в Америке. Это говорит о том, что рубль недооценен на 70% по отношению к доллару США. В Швейцарии клиенты McDonald's вынуждены раскошелиться на 6,65 франков. Франка ($ 6,62), что означает, что швейцарский франк переоценен на 19%", - отмечает издание.

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Согласно индексу бигмака, среди всех денежный валют в мире доллар является самой дорогой.

"Индекс бигмака" ведется с 1986 года. Эксперты используют бутерброд по двум причинам. Во-первых, компания McDonald's представлена в большинстве стран мира, а в самом блюде содержится достаточно продовольственных компонентов (хлеб, сыр, мясо и овощи).

Цена на бигмак в каждой стране зависит от объемов выпуска, аренды, сырья, рабочей силы и других факторов. Исследование The Economist позволяет увидеть несоответствие валютных курсов у стран с похожим уровнем дохода.

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