В Румынии дефицит рабочих рук, правительство пытается привлечь мигрантов

Больше всего гастарбайтеров приезжают в Румынию из Вьетнама, Молдовы и Непала.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. В Румынии не хватает рабочих рук. Правительство соседней страны хочет увеличить квоту на трудовых мигрантов из стран, не входящих в ЕС, которые могут работать в Румынии, до 30 тысяч человек, что вдвое больше, чем в 2018 году.

В первые шесть месяцев 2019 года в Румынию прибыли на работу около 13 тысяч человек из стран, не входящих в ЕС. Общая квота на 2019 год составляет 20 тысяч человек, однако в кабинете министров считают, что этого недостаточно. Если законопроект будет принят, то квоту увеличат до 30 тысяч человек - при том, что в 2018 году квота составляла 15 тысяч рабочих мест.

По данным румынских СМИ, которые ссылаются на статистику Генерального инспектората по иммиграции, в 2018 году в Румынии было одобрено 10923 запроса на получение разрешений на работу трудовыми мигрантами указанной категории, а за первые 6 месяцев 2019 года было утверждено уже 12695 заявлений. Больше всего гастарбайтеров приезжают в Румынию из Вьетнама (3055), Молдовы (1437) и Непала (1374).

Средняя зарплата в Румынии составляет около 700 евро. В настоящее время в стране работают более 25 тысяч рабочих из-за пределов Европейского Союза.

Нехватка рабочей силы в Румынии вынуждает работодателей прибегать к ее импорту, особенно из азиатских стран, для покрытия дефицита. Однако обозреватели отмечают, что это не очень дешевое решение, которое занимает много времени и сопряжено с большими рисками.

Правительство Румынии приняло за последние полтора года ряд мер по облегчению для работодателей найма трудовых мигрантов, приехавших на работу из-за пределов Европы. В частности, отменено обязательство работодателя выплачивать как минимум среднюю зарплату трудящемуся-мигранту, а также увеличены квоты.

Стоимость привлечения работника из стран, не входящих в ЕС, обходится работодателю в сумму от 1000 до 2000 евро, включая стоимость авиабилетов, государственные сборы, медицинские анализы и различные сертификаты. Процесс может занять от двух до четырех месяцев, в зависимости от страны, из которой происходят кандидаты.

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