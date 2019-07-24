Гурманам: лучшие вина Молдовы награжденны золотыми медалями в Сочи

Криковское игристое уступило звание лучшего в категории крымскому шампанскому, а тираспольский коньяк - дагестанскому.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Одиннадцать золотых медалей завоевали молдавские вина на престижном дегустационном конкурсе "Вина Черного моря - 2019", который прошел в российском городе Сочи. Кроме золотых, молдавские виноделы привезли и три серебряных медали.

Награды поделили между собой четыре отечественных производители - Kvint (Тирасполь), Novak Winery (Кантемирский район), Tomai Vinex (Комрат, Гагаузия) и комбинат Cricova.

Публикуем список молдавских вин, удостоенных золотых медалей в ряде номинаций.

"Красные вина урожая 2017 года и младше"

Гран-при досталось Fort Burgozone Merlot & Cabernet 2017 года (Болгария, Бургозоне, Дунайская равнина).

Золотые медали получили молдавские вина:

Feteasca Neagra Vinvoyage 2017 года (Тираспольский винно-коньячный завод KVINT, защищенное географическое указание "Codru").

Cabernet Sauvignon Gourmet 2017 года (KVINT, "Codru").

Pinot Noir 2017 года (Novak Winery, защищенное географическое указание "Valul lui Traian").

"Красные вина урожая 2016 года и старше"

Лучшее в категории - Tomai Cabernet Tourism 2016 года (Tomai Vinex, "Valul lui Traian").

Золотую медаль также получило вино Tomai Cabernet Bugeac, 2009 года (Tomai Vinex, "Valul lui Traian").

"Розовые вина"

Лучшим в категории признано Pinot Noir Rose Gourmet 2018 года (KVINT, "Codru")

"Белые вина урожая 2017 года и младше"

Лучшее в категории - Riesling 2017 года (Alma Valley, Крым).

Золотые медали получили молдавские вина:

Viorica Vinvoyage 2018 года (KVINT, "Codru").

Chardonnay 2017 года (Novak Winery, "Valul lui Traian").

Серебряную медаль присудили вину Alb de Onițcani Classic 2017 года (Novak Winery, "Valul lui Traian").

"Игристые вина, классический метод производства"

Лучшим в категории стало "Российское шампанское коллекционное", брют, белое ("Новый Свет", Крым).

Золотую медаль получило Cricova brut roz ("Cricova" S.A., "Valul lui Traian", "Codru"), а серебряную медаль - Cricova brut alb.

"Крепкие спиртные напитки, выдержка не менее 6 лет"

Лучшим в категории стал дагестанский коньяк "Император Всероссийский" (30 лет выдержки, Кизлярский коньячный завод).

Золотую медаль получил Divin KVINT (10 лет выдержки (KVINT).

"Вина из автохтонных сортов"

Лучшим в этой номинации стало российское вино "Гранд резерв, Атаман Красностоп Золотовский" 2017 года (Вилла Звезда, Долина Дона).

В подкатегории "Балканы и Молдова" золотой медали было удостоено вино Feteasca Neagra Vinvoyage 2017 года (KVINT, "Codru").

Серебряную медаль также получило вино Alb de Onițcani Classic 2017 года (Novak Winery, "Valul lui Traian").

Победившие вина будут представлены на выставке "Балтийский алко-конвент", который состоится 19-20 сентября в Санкт-Петербурге, на специальном стенде Черноморского форума виноделия.

Конкурс "Вина Черного моря -2019" вошел в программу VI Черноморского форума виноделия, который прошел с 5 по 7 июля на популярном российском курорте. В Конкурсе участвовали 32 компании из 16 регионов 9 черноморских стран, были присуждены 79 наград в 11 основных категориях (по стандартам OIV) и 26 образцов отмечены в 5 специальных дополнительных номинациях.

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