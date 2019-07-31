В США проголосовал за санкции против "Северного потока-2"

Закону предстоит пройти голосование сената в полном составе и в палате представителей, после чего он будет направлен на подпись президенту Дональду Трампу.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против строящегося магистрального газопровода "Северный поток-2", передает РИА Новости.

Законопроект подготовили сенатор-республиканец Тедом Крузом и демократ Джин Шахин.

Чиновники предполагают запретить въезд в Соединенные Штаты Америки и заморозить находящихся в юрисдикции страны активы любых лиц, которые причастны к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов.

Закону предстоит пройти голосование сената в полном составе и в палате представителей. После этого документ будет направлен на подпись американскому президенту Дональду Трампу.

Политолог: санкции США не повлияют на строительство "Северного потока-2>>>

Отмечается, что сейчас в сенате находится еще один похожий законопроект, уже принятый палатой представителей. Документ охватывает не только "Северный поток-2", но и "Турецкий поток".

В рамках проекта "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод протянется от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что правовых возможностей остановить строительство "Северного потока-2" нет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK