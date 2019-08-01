Страны ЕАЭС начнут платить мигрантам пенсии: как это будет происходить

Ожидается, что этой осенью страны-участницы ЕАЭС подпишут соглашение о пенсиях. Согласно ему, если мигрант вносит деньги в пенсионный фонд страны, где работает, то она обязана выплачивать ему пенсию.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. На заработки в Россию приезжают мигранты из разных стран, в том числе из Молдовы. Согласно исследованию МВФ, наша страна является одним из крупнейших экспортеров человеческих ресурсов в РФ и ЕС, а молдавская диаспора только в России эквивалентна примерно 14% населения республики. Тем не менее, Молдова пока не в полной мере использует свой экспортный потенциал в торговле со странами ЕАЭС, куда входит Россия, Беларусь, Армения, Киргизия, Казахстан.

Приоритетным направлением деятельности ЕАЭС является расширение связей с другими государствами, в первую очередь, с ближайшими соседями. Молдова входит в круг интересов. Да и в Кишиневе внимательно следят за развитием интеграционных процессов в разных секторах и за проводимыми мероприятиями в рамках ЕАЭС. А статус страны-наблюдателя в этой межгосударственной организации дает нашей республике возможность получать информацию из первых рук.

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Этой осенью страны-участницы ЕАЭС подпишут соглашение о пенсиях. Согласно ему, если мигрант вносит деньги в пенсионный фонд страны, где работает, то она обязана выплачивать ему пенсию. Для наших граждан, наверняка, будет интересно узнать, как это будет происходить. Пока просто - из любопытства.

Sputnik Кыргызстан решил разобраться, как мигранты будут получать пенсии в стране пребывания. Информация взята из документа "О проекте Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза".

Как рассчитывается пенсия в странах ЕАЭС?

В Армении для получения права на пенсию гражданин должен уплачивать все налоги и сборы. В Беларуси, Казахстане и России средства аккумулируются в обязательном пенсионном фонде.

В Кыргызстане условия такие же, но наши граждане могут накапливать средства и в специальном накопительном фонде (входит в структуру Соцфонда).

Человек не получит пенсию, если уехал из страны, где работал?

Если из государства, в котором он работал, гражданин переехал в другую страну ЕАЭС, она не может отказать ему в выплате пенсии. Кроме того, она не вправе снизить сумму.

По законам какой страны будет выплачиваться пенсия?

Человек, достигший пенсионного возраста, должен подать документы в соответствующие органы государства, где он проживает и работает.

В любом случае документы отправляются в ту страну, которая будет выплачивать пенсию. Право на получение пенсии и ее размер должны определяться согласно законам этой страны.

Какие части пенсии могут не выплачиваться?

Согласно внутренним законам государств-участников ЕАЭС, если человек не проживает на территории какой-либо страны, определенные части пенсии выплачиваться не будут.

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Например, в Кыргызстане это базовая часть — 1,5-2 тысячи сомов из бюджета. Ее получают мужчины, имеющие трудовой стаж 25 лет и женщины со стажем 20 лет. Если срок работы меньше, сумма тоже сокращается. Также высчитываются различные дополнительные платежи из бюджета.

В России тем, кто не живет на ее территории, государство не выдает страховую часть и дополнительные платежи. По информации 2018 года, эта часть пенсии составляет в среднем 14 тысяч рублей.

Как увеличивается пенсия?

При начислении дополнительных платежей учитывается размер пенсии, получаемой в другой стране ЕАЭС.

Что будет в случае смерти человека, имеющего право на пенсию?

Если гражданин перечислял деньги государству, но не дожил до выхода на пенсию, средства будет получать его семья.

Можно ли будет получать пенсии в нескольких странах?

Человек, работавший в разных государствах ЕАЭС, имеет право получать пенсию во всех. Выплаты, получаемые в одной стране, никак не влияют на другую пенсию.

Как на пенсию влияет трудовой стаж?

Страна, где гражданин выходит на пенсию, определяет, сколько лет он работал на ее территории, и назначает выплаты согласно этому стажу. А в России учитывается не только стаж, приобретенный на ее территории, но и годы работы в республиках бывшего Советского Союза.

Сколько надо работать, чтобы получить право на пенсию?

Чтобы получать базовую пенсию, необходимо поработать как минимум 12 месяцев.

О документах

Страна, выплачивающая пенсию, вправе требовать копии документов на государственном языке.

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В некоторых случаях для получения более точной информации об этих документах она может обратиться в любой госорган. Личные сведения претендента на получение пенсии ведомство сохраняет в тайне.

С какого времени можно получать пенсию?

Со дня вступления данного соглашения в силу государство, где вы трудитесь, начнет выплачивать вам пенсию за имеющийся стаж. Сегодня пенсия за стаж выплачивается в рамках принятого 13 марта 1992 года Соглашения об обеспечении пенсий граждан стран СНГ.

Согласно ему, мигрант вправе выйти на пенсию в соответствии с законами страны пребывания. Узнать об этом подробнее можно на сайте Министерства юстиции КР.

В каком возрасте граждане выходят на пенсию в странах ЕАЭС?

По данным на начало 2019-го, в Кыргызстане пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, для женщин — 58 лет.

В Армении все выходят на заслуженный отдых в 63 года.

В Беларуси мужчины отправляются на пенсию в 61 год, женщины — в 56 лет; в Казахстане — в 63 года и 59 лет соответственно.

В России пенсионный возраст мужчин — 65 лет, женщин — 60.

Каковы размеры пенсий в странах ЕАЭС?

Согласно официальным сведениям, в России, Беларуси и Казахстане средняя пенсия составляет 160-220 долларов, а в Кыргызстане и Армении — около 80-90.