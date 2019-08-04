Эксперт рассказал, как отразится на курсе доллара агрессивная политика США

В ближайшее время мировые центральные банки займутся активным стимулированием экономики во избежание кризиса, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями РФ Геннадий Николаев.

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Агрессивная политика Вашингтона привела к торможению глобальной экономики. Это может ударить прежде всего по доллару, рассказал в интервью "Российской газете" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Он не исключает, что в ближайшее время мировые центральные банки займутся активным стимулированием экономики во избежание кризиса.

"Китай ввел крупные налоговые льготы, ЕС намекает на полноценную монетарную экспансию и возвращение к политике QE (количественное смягчение - монетарная политика, используемая центробанками для стимулирования национальных экономик). Эти действия должны существенно ослабить валюты против доллара", - уточнил Николаев.

Он подчеркнул, что слабые валюты невыгодны США, так как от слишком сильного доллара может пострадать экспорт.

По мнению экономиста, следует ждать полноценной монетарной экспансии.

"Регулятор объявил о прекращении сокращения баланса уже в августе, что должно способствовать ослаблению позиций доллара. Стоит понимать, что новые пошлины в адрес КНР заставят ФРС активнее заниматься снижением процентной ставки, чтобы американские товары не растеряли конкурентного преимущества, а экономика не перестала расти", - добавил Николаев.

Эксперт отметил, что нынешние санкции уже нарушили глобальную цепочку продаж и привели к панике на рынке. Новые пошлины и вовсе способны добить экономику многих азиатских и европейских стран, подчеркнул Николаев.

По мнению экономиста, введение новых санкций против России говорит о начавшейся предвыборной кампании.

"Дональд Трамп переживает за свой рейтинг и не может похвастаться перед избирателями какими-то масштабными достижениями", - уточнил он.

Таким образом, наиболее важными факторами формирования курса рубля являются внешние, заключил Николаев.

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