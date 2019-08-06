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Самые богатые люди мира потеряли около 120 миллиардов долларов за один день

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Экономика
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Минувший понедельник стал самым худшим днем для богачей Уолл-стрит.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Самые богатые люди на Земле потеряли миллиарды долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg. В общей сложности толстосумы не досчитались порядка 120 миллиардов.

Издание назвало минувший понедельник самым худшим днем для Уолл-стрит с начала 2019 года. Так, промышленный индекс Dow Jones Industrial упал на 2,9%, Nasdaq – на 3,6%, S&P 500 – на 3%.

В связи с этим богатейшие люди мира потеряли 2,1% от своего состояния. 

Доллары США
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Отмечается, что наибольшие убытки понесли президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (-4 миллиарда доллара), основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос (-3,4 миллиарда долларов), основатель компании Facebook Марк Цукерберг (-2,8 миллиарда долларов), бывший гендиректор Oracle Ларри Эллисон (-2,5 миллиарда долларов).

Причиной обвала на американских биржах стало обострение отношений Соединенных Штатов Америки и Китая.

Накануне курс китайского юаня опустился до десятилетнего минимума. Это произошло после объявления США о планах ввести десятипроцентные пошлины на товары из Китая.

В ответ на падение юаня американский лидер Дональд Трамп обвинил Центробанк Китая в манипуляции валютой.

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