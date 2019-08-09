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Дональд Трамп, архивное фото

Трамп: США пока не готовы достичь сделки с Китаем по торговле

© Sputnik / Ilya Pitalev
Экономика
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Ранее США включили Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявили, что будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Поднебесной.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Вашингтон продолжает диалог по торговле с Пекином, но пока США пока не готовы достичь сделки с Китаем. Об этом заявил в пятницу журналистам глава Белого дома Дональд Трамп. 

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на саммите G20 в Аргентине
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Трамп в ярости: юань "надругался" над долларом

Американский президент 1 августа заявил о намерении США с сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк (ЦБ) Китая с 5 августа начал опускать курс юаня к доллару, и в среду курс китайской валюты вплотную приблизился к психологической отметке в 7 юаней за доллар. Во вторник США включили Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявили, что будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем.

"Мы не готовы достичь сделки", - сказал Трамп журналистам. Он  отметил при этом, что США по-прежнему ведут диалог с Китаем. 

"Посмотрим, будет ли у нас встреча в сентябре. У Китая был самый плохой год за 35 лет", - добавил президент США.

Ранее ЦБ Китая назвал решение США о введении пошлины на китайские товары необдуманным шагом и предупредил, что это приведет к потрясениям на международных финансовых рынках и станет препятствием для восстановления мировой экономики. Центробанк Китая подчеркнул, что не собирается использовать курс юаня в качестве инструмента реагирования на торговый конфликт с США.

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