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Башкан Гагаузии Ирина Влах

Ирина Влах провела ряд встреч на полях Каспийского экономического форума

© Sputnik / Osmatesco
Экономика
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Новая международная площадка объединила страны прикаспийского региона.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах приняла участие в работе Каспийского экономического форума, который прошел 11-12 августа в Туркменистане.

Новая международная площадка объединила страны прикаспийского региона. В рамках форума глава автономии провела ряд двусторонних встреч, сообщает официальный сайт Ирины Влах. 

Башкан встретилась с председателем Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым, который поздравил Ирину Влах с убедительной победой на выборах главы Гагаузии, состоявшихся 30 июня текущего года.

Флаг Республики Молдова и Гагаузии
© Sputnik / Osmatesco
В Гагаузии состоится международный форум InvestGagauzia-2019

В беседе с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым обсуждались инфраструктурные проекты, реализованные туркменской стороной в селе Чишмикиой. Ирина Влах отметила, что новый детский сад и водопровод, построенные под личным контролем президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, значительно улучшили качество жизни жителей этого населенного пункта.

В рамках встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым была достигнута договоренность об организации визита в Казань культурно-деловой миссии из Гагаузии.

Детали предстоящего V Экономического форума InvestGagauzia башкан представила председателю Торгово-промышленной палаты Турции Рифату Хисарджыклыоглу. Ирина Влах подчеркнула, что организаторы акции заинтересованы в широком участии официальных и деловых кругов из Турецкой Республики.

Первый Каспийский экономический форум в Туркменистане в туристической зоне "Аваза" прошел 11-12 августа. Российскую делегацию на форуме возглавляет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который в ходе своего выступления предложил провести второй Каспийский экономический форум в Астрахани.

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Теги:
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