Десять самых богатых людей мира потеряли за сутки 18 миллиардов долларов

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Состояние девяти из топ-10 самых богатых людей мира за один день снизилось почти на 18 млрд долларов, пишут зарубежные СМИ, ссылаясь на издание Forbes. Это произошло на фоне падения фондовых индексов на биржах США.

Больше всего не повезло главе американской компании Amazon Джеффу Безосу: его состояние сократилось на 3,5 млрд долларов.

"Обеднел" также и глава Facebook Марк Цукерберг, он потерял 3,2 миллиарда долларов. Генеральный директор компании LVMH Бернар Арно не досчиталася около трех миллиардов.

Парламент Молдовы отменил налоговые льготы для деятельности в области азартных игр>>>

Ситуация сложилась в связи с нестабильной ситуацией на фондовой бирже. Эксперты зафиксировали максимальное за год падение индекса Доу-Джонса. Это никак не сказалось лишь на одном представителе бизнес-сообщества из топ-10 Forbes – Майкле Блумберге, бывшем мэре Нью-Йорка.

СМИ отмечают, что индексы американских бирж резко снизились в связи с опасениями по поводу дальнейшего роста экономики Соединенных Штатов и Германии, а также из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Все это произошло на фоне превышения доходности краткосрочных государственных облигаций над доходностью долгосрочных.

По словам экспертов, такое явление, как правило, предшествует экономическому спаду.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям узнать,что мы сообщаем в OK