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Глава Facebook Марк Цукерберг

Десять самых богатых людей мира потеряли за сутки 18 миллиардов долларов

© REUTERS / Shu Zhang
Экономика
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Единственный миллиардер из списка "самых-самых", состояние которого осталось прежним, — экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Состояние девяти из топ-10 самых богатых людей мира за один день снизилось почти на 18 млрд долларов, пишут зарубежные СМИ, ссылаясь на издание Forbes. Это произошло на фоне падения фондовых индексов на биржах США.

Больше всего не повезло главе американской компании Amazon Джеффу Безосу: его состояние сократилось на 3,5 млрд долларов.

 "Обеднел" также и глава Facebook Марк Цукерберг, он потерял 3,2 миллиарда долларов. Генеральный директор компании LVMH Бернар Арно не досчиталася около трех миллиардов.

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Ситуация сложилась в связи с нестабильной ситуацией на фондовой бирже. Эксперты зафиксировали максимальное за год падение индекса Доу-Джонса. Это никак не сказалось лишь на одном представителе бизнес-сообщества из топ-10 Forbes – Майкле Блумберге, бывшем мэре Нью-Йорка.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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СМИ отмечают, что индексы американских бирж резко снизились в связи с опасениями по поводу дальнейшего роста экономики Соединенных Штатов и Германии, а также из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Все это произошло на фоне превышения доходности краткосрочных государственных облигаций над доходностью долгосрочных.

По словам экспертов, такое явление, как правило, предшествует экономическому спаду.

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