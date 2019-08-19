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В России начали действовать новые правила ввоза овощей и фруктов

© AFP 2019 / Andrej Isakovic
Экономика
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Новые правила распространятся на такие фрукты как, финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин и др.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу вступили в силу в России с 19 августа, сообщает "Российская газета".

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По новым правилам, выезжая из России или въезжая в страну, можно будет провозить в своем багаже и ручной клади не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов. 

Для более крупных партий на границе необходимо будет предъявить фитосанитарные сертификаты. Если их нет, товары вернут обратно или уничтожат, причем за счет собственника.

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Новые правила распространятся на такие фрукты как, финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, а также абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые.

Кроме того, под ограничения попали бобовые и орехи, а также овощи: томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни.

Ограничения будут действовать на всех видах транспорта.



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