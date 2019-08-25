В странах ЕАЭС хотят создать единую систему оценки для специалистов-мигрантов

За пять лет в странах Евразийского Союза будет создана независимая система оценки качества образования по стандартам WorldSkills

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Перед странами Евразийского союза стоит амбициозная задача — в ближайшие пять лет создать общепризнанную независимую систему оценки квалификаций в странах Евразийского Союза, передает из Казани корреспондент Sputnik Молдова Эдуард Мачак.

Об этом для Sputnik Молдова рассказал уполномоченный представитель президента Делового совета ЕАЭС, гендиректор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов в рамках мероприятий деловой программы 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills – 2019.

В настоящее время в Евразийский Союз (ЕАЭС) входят пять стран: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. "В рамках евразийской экономической интеграции реализована свобода перемещения рабочей силы. Сегодня специалист, который получил образование в своей стране, может прийти на работу в любой проект на территории пяти стран, – отметил Станислав Наумов. – Но сейчас у работодателей нет доверия к тому, что дипломы отражают уровень квалификации".

Технический делегат от России в WorldSkills International, директор по международной деятельности Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Алина Досканова отметила, что единую евразийскую систему независимой оценки качества образования логично формировать на основе демонстрационного экзамена и skills-паспортов.

Миграция специалистов поможет создать единый кадровый потенциал

"Выпускники российских образовательных учреждений уже получают skills-паспорта. Мы сейчас ведём переговоры со странами ЕАЭС, которые очень заинтересованы во внедрении демэкзамена и skills-паспортов. Миграция рабочей силы увеличивается, поэтому важно понимать уровень подготовки выпускников", – отметила Алина Досканова.

Она также подчеркнула, что для соответствия уровня квалификации выпускников образовательных организаций требованиям рынка труда важно обеспечить обучение специалистов непосредственно на производстве. "WorldSkills позволяет перейти от системы подготовки, исключительно связанной с теорией в образовательных учреждениях, к системе подготовки кадров с обучением на рабочем месте".

По мнению Станислава Наумова, интеграционные процессы на евразийском пространстве принесут значимые результаты не только для систем образования пяти стран, но и в первую очередь для их экономик. Участие в движении WorldSkills формирует кадровый потенциал, повышает конкурентоспособность стран Евразийского Союза, делает возможным реализацию крупных международных проектов, таких как инициатива "Один пояс — один путь".

WorldSkills Kazan 2019 проходит в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем принимают участие более 1300 конкурсантов из 63 стран мира, которые соревнуются в 56 компетенциях. Чемпионат станет самым масштабным международным мероприятием в России в 2019 году.

Право на его проведение Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех стран − членов международного движения WorldSkills International. В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов страны и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.

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