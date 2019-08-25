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В странах ЕАЭС хотят создать единую систему оценки для специалистов-мигрантов

© Sputnik / Владислав Воднев
Экономика
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За пять лет в странах Евразийского Союза будет создана независимая система оценки качества образования по стандартам WorldSkills

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Перед странами Евразийского союза стоит амбициозная задача — в ближайшие пять лет создать общепризнанную независимую систему оценки квалификаций в странах Евразийского Союза, передает из Казани корреспондент Sputnik Молдова Эдуард Мачак.

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Об этом для Sputnik Молдова рассказал уполномоченный представитель президента Делового совета ЕАЭС, гендиректор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов в рамках мероприятий деловой программы 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills – 2019.

В настоящее время в Евразийский Союз (ЕАЭС) входят пять стран: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. "В рамках евразийской экономической интеграции реализована свобода перемещения рабочей силы. Сегодня специалист, который получил образование в своей стране, может прийти на работу в любой проект на территории пяти стран, – отметил Станислав Наумов. – Но сейчас у работодателей нет доверия к тому, что дипломы отражают уровень квалификации".

Технический делегат от России в WorldSkills International, директор по международной деятельности Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Алина Досканова отметила, что единую евразийскую систему независимой оценки качества образования логично формировать на основе демонстрационного экзамена и skills-паспортов.

Миграция специалистов поможет создать единый кадровый потенциал

"Выпускники российских образовательных учреждений уже получают skills-паспорта. Мы сейчас ведём переговоры со странами ЕАЭС, которые очень заинтересованы во внедрении демэкзамена и skills-паспортов. Миграция рабочей силы увеличивается, поэтому важно понимать уровень подготовки выпускников", – отметила Алина Досканова.

© Sputnik / Владислав Воднев
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Она также подчеркнула, что для соответствия уровня квалификации выпускников образовательных организаций требованиям рынка труда важно обеспечить обучение специалистов непосредственно на производстве. "WorldSkills позволяет перейти от системы подготовки, исключительно связанной с теорией в образовательных учреждениях, к системе подготовки кадров с обучением на рабочем месте".

По мнению Станислава Наумова, интеграционные процессы на евразийском пространстве принесут значимые результаты не только для систем образования пяти стран, но и в первую очередь для их экономик. Участие в движении WorldSkills формирует кадровый потенциал, повышает конкурентоспособность стран Евразийского Союза, делает возможным реализацию крупных международных проектов, таких как инициатива "Один пояс — один путь".

WorldSkills Kazan 2019 проходит в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем принимают участие более 1300 конкурсантов из 63 стран мира, которые соревнуются в 56 компетенциях. Чемпионат станет самым масштабным международным мероприятием в России в 2019 году.

Право на его проведение Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех стран − членов международного движения WorldSkills International. В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов страны и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.

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