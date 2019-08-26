Эксперт: хорошо, что руководство Молдовы на равных участвует в работе ЕАЭС

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Об этом Sputnik Молдова заявил уполномоченный представитель президента Делового совета ЕАЭС, гендиректор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов в рамках мероприятий деловой программы 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills – 2019.

"Уже очень хороший результат, что руководство Молдовы участвует наравне с руководством стран Евразийского союза в заседаниях Высшего совета. Это точка сборки всех важнейших решений, связанных с едиными рынками, — сказал Наумов.

По мнению эксперта, для Молдовы нет такой альтернативы, или какой-то дилеммы — работать на рынках Евросоюза или работать на рынках Евразийского союза.

"И то, и другое возможно, вопрос, какие технические стандарты, какие технические регламенты в большей степени сегодня способствуют продвижению продукции, сделанной в Молдове, - считает Наумов.

Эксперт убежден, что важно развивать диалог не только на высшем уровне.

"В Деловом совете ЕАЭС представлены предпринимательские круги Молдовы. Мне лично всегда интересно рассматривать заявки от молдавских поставщиков на российский продовольственный рынок. Чем больше мы будем взаимно торговать, тем больше будет мотивов для начала в том числе и совместных инвестиционных проектов, это главное", — сказал Наумов.

WorldSkills Kazan 2019 проходит в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем принимают участие более 1300 конкурсантов из 63 стран мира, которые соревнуются в 56 компетенциях.

Чемпионат станет самым масштабным международным мероприятием в России в 2019 году.

Право на его проведение Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех стран − членов международного движения WorldSkills International. В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов страны и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.

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