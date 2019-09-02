22:14 02 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD17.78
  • RUB0.27
  • RON4.15
  • UAH0.71
Поиск
Северный поток-2

По дну Балтики уложены уже три четверти "Северного потока-2"

© Photo : Nord Stream 2
Экономика
Получить короткую ссылку
4510

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Компания-оператор "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG - уложила по дну Балтийского моря свыше 76% от общей протяженности газопровода по двум ниткам, об этом говорится в заявлении "Газпрома".

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток — 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1882 километра газопровода — более 76% от его общей протяженности", - говорится в сообщении. 

Экономист Владимир Рожанковский
© Photo: Youtube / TeleTrade Russia
Эксперт: немецкие компании против остановки "Северного потока-2"

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер компании - "Газпром".

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik заявил, что Дания явно намеренно затягивает решение по "Северному потоку-2", чтобы "Газпром" не смог выполнить все свои контрактные обязательства перед европейским потребителем.

Северный поток 2
© Sputnik /
Северный поток 2

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Разуваев о "Северном потоке-2": Штаты используют Данию в своих интересах
Для чего друг Трампа сорвал санкции против "Северного потока-2"
Путин объявил о завершении работ на финском участке "Северного потока - 2


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Первый звонок
Первый раз в первый класс — как в Молдове прошли школьные линейки - фото
Более 40 тысяч человек исполнили гимн России в Петербурге
"Славься, Отечество!" - десятки тысяч человек спели гимн России в Петербурге
Школьный календарь 2019/2020
Школьный календарь 2019-2020: расписание экзаменов и каникул

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться