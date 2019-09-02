По дну Балтики уложены уже три четверти "Северного потока-2"

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Компания-оператор "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG - уложила по дну Балтийского моря свыше 76% от общей протяженности газопровода по двум ниткам, об этом говорится в заявлении "Газпрома".

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток — 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1882 километра газопровода — более 76% от его общей протяженности", - говорится в сообщении.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер компании - "Газпром".

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik заявил, что Дания явно намеренно затягивает решение по "Северному потоку-2", чтобы "Газпром" не смог выполнить все свои контрактные обязательства перед европейским потребителем.

© Sputnik / Северный поток 2

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