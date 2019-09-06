Встреча ЕК-Россия -Украина по газу: сроки в финальной стадии согласовании

КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что договорился с министром энергетики РФ Александром Новаком провести в сентябре новый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины о продолжении транзита российского газа через Украину в ЕС после 2019 года.

Good to have talked to #Russia's Energy Minister Novak. We have agreed to hold the next #TrilateralGasTalks this month. The precise date to be announced soon, after consulting the Ukrainian side. pic.twitter.com/Ny1U5SHhAB — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 6 сентября 2019 г.

​"Мы договорились провести следующие трехсторонние переговоры по газу в этом месяце. Точная дата будет скоро объявлена, после консультаций с украинской стороной", - говорится в Twitter Шефчовича.

Ранее источник в Еврокомиссии рассказал РИА Новости, что РФ и Украине было предложено провести встречу на неделе с 16 по 22 сентября.

Новак 4 сентября заявил, что Россия в ближайшее время обсудит дату проведения трехсторонки в формате Россия-Украина-ЕС, уточнив, что предварительно была договоренность о встрече в сентябре. Украина также выражала готовность принять участие в трехсторонних консультациях уже в сентябре, об этом сообщал новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Премьер Украины Алексей Гончарук 2 сентября назвал подготовку к переговорам по транзиту российского газа среди приоритетных задач нового правительства Украины на ближайшие недели.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей тогда не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта: срок - более 10 лет, объемы - привлекательные, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. В "Нафтогазе" со своей стороны заявляли о намерении предложить "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год примерно на 10 лет.

Министр энергетики РФ в июне после переговоров с Шефчовичем говорил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки газа в страну. При этом Новак назвал разрешение судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" одним из ключевых моментов для достижения договоренностей РФ и Украины по газу.

Президент Молдовы Игорь Додон во время своей встречи с Шефчовичем в среду в Брюсселе отметил, что обеспечение нашей страны природным газом остается одной из проблем, вызывающих тревогу руководства Республики Молдова, особенно когда речь заходит о спорах между Российской Федерацией и Украиной.

"Пояснил причины нашей обеспокоенности вопросом поставок газа в Молдову после 1 января 2020 года, учитывая, что срок действия контракта по транзиту через Украину истекает, а ситуация остается неясной для всех вовлечённых сторон", - написал Додон.

Он особо подчеркнул, что по территории Украины проходит транзит газа не только в Республику Молдова, но и в балканские страны, что означает риски для всего региона.

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