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Газопровод

Мы готовы: Киев о следующей зиме и о переговорах с Россией по транзиту газа

© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY
Экономика
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Новый раунд трехсторонних консультаций РФ, Еврокомиссии и Украины по продолжению транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября в Брюсселе.

КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев готов к переговорам с РФ по транзиту газа, которые запланированы на следующую неделю.

Игорь Юшков
© Sputnik
Юшков: РФ, Украина и ЕК могут прийти к компромиссу по транзиту газа

Новый раунд трехсторонних консультаций РФ, Еврокомиссии и Украины по продолжению транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября в Брюсселе.

"Переговоры по этому поводу будут уже на следующей неделе, мы к ним готовы", - сказал Гончарук на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

При этом, как сообщают украинские СМИ, Гончарук заверил, что нет причин для беспокойства о том, что страна стабильно пройдет зиму при условии прекращения транзита газа нет.

"Госкомпании и наши чиновники, которые отвечают за соответствующие блоки в правительстве, готовы и к следующей зиме, и к этим переговорам. Я не думаю, что есть смысл переживать по этому поводу", - сказал премьер.

Суд ЕС во вторник отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что решение суда ЕС по газопроводу Opal будет учитываться на переговорах с Украиной и Еврокомиссией, так как оно затрагивает ситуацию с энергоснабжением европейских стран в целом.

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