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Полиция напротив символа Европейского центрального банка в Франкфурт-на-Майне

Европе грозит финансовый крах: предупреждение Deutsche Bank

© AFP 2019 / Odd Andersen
Экономика
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Политика ЕЦБ уже приносит банкам миллиардные потери, которые могут многократно вырасти в скором времени.

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Снижение Европейским центральным банком (ЕЦБ) ставки по депозитам до минус 0,5% является тяжелым бременем для финансово-кредитных организаций и их клиентов. Об этом заявил гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг.

Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия
© Sputnik /
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"В долгосрочной перспективе отрицательные ставки приводят к краху финансовой системы", – передает его слова агенство Bloomberg.

В Deutsche Bank отметили, что ставка до минус 0,5% может принести им убытки в сотни миллионов евро только в этом году.

Аналогичная участь ждет и другие европейские финансовые организации.

По данным рейтингового агентства Scope Ratings, на фоне такой политики ЕЦБ европейские банки в общей сложности потеряли 23 миллиарда евро с 2014 года.

Евро и доллары
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Накануне Совет управляющих ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. На этой отметке показатель находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам при этом понижена до минус 0,5% с минус 0,4%, а маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

Регулятор ожидает, что ставки ЕЦБ останутся на их текущих или более низких уровнях по крайней мере до тех пор, пока прогноз по инфляции не приблизится к отметке, близкой к 2%, в рамках прогнозного периода.

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