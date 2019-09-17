Суд Болгарии снял помеху для продолжения "Турецкого потока"

Решение связано с "отсутствием воли к обжалованию решения в консорциуме, что было установлено в связи с поступившим письменным запросом от болгарского филиала Completions Development, который является участником консорциума".

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приема газа из "Турецкого потока" - им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering, следует из решения суда.

"Верховный административный суд отклонил апелляцию консорциума "Газовое развитие и расширение в Болгарии" на решение 741 от 2019 года Комиссии по защите конкуренции и прекратил производство по делу", - говорится в документах суда, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается, что решение связано с "отсутствием воли к обжалованию решения в консорциуме, что было установлено в связи с поступившим письменным запросом от болгарского филиала Completions Development, который является участником консорциума" Completions Development аффилирована с российской Трубной металлургической компанией (ТМК).

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года. "Голубое топливо" из его второй нитки планируется поставлять через Болгарию в Сербию и Венгрию.

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"Булгартрансгаз" в январе принял окончательное решение о строительстве нового газопровода от границы с Турцией до Сербии, который примет газ "Турецкого потока".

Решение последовало за аукционом на бронирование мощностей в новой ГТС, в ходе которого две компании, в том числе "Газпром", забронировали 100% будущих объемов транзита газа. Болгария планирует завершить строительство балканского ответвления "Турецкого потока" до конца 2020 года, заявляла в июне председатель болгарского парламента.

В апреле компания объявляла, что победителем тендера на проектирование и строительство газопровода стал консорциум во главе с Arkad Engineering при участии итальянской Arkad-ABB. Консорциум пообещал реализовать проект к концу 2020 года за 1,1 миллиарда евро. Как альтернативный он предложил другой вариант - в течение восьми месяцев, то есть к концу текущего года, за 1,29 миллиарда евро. Итоги тендера обжаловал второй его участник - консорциум "Газовое развитие и расширение в Болгарии".

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