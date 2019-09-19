Если у вас накопилась значительная сумма в украинской мелкой монете, пора подсуетиться

Национальный банк соседней страны с 1 октября изымает из оборота мелкие разменные деньги, обменять их у эмитента можно будет в следующие десять дней.

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.

"Также из обращения постепенно будет выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством. Но те монеты номиналом 25 копеек, что будут попадать в банки, возвращаться обратно в оборот не будут и постепенно их будет становиться все меньше", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства на странице в Facebook.

По информации Нацбанка, озвученной на специальном брифинге, обменять монеты мелких номиналов граждане смогут без ограничений и бесплатно на монеты и банкноты других номиналов в суммах, кратных 10 копейкам, в течение следующих трех лет.

До 30 сентября 2020 года включительно монеты можно будет сдать во всех отделениях украинских банков, а в дальнейшем, до 30 сентября 2022 года включительно, они будут приниматься в Нацбанком, Ощадбанком, Приватбанком и Райффайзен Банком Аваль.

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