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Газораспределительная станция

Трехсторонняя встреча по газу: оптимистический прогноз после первого дня работы

© Sputnik / Егор Еремов
Экономика
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Еврокомиссия отметила намечающееся взаимопонимание с Россией и Украиной на переговорах в Брюсселе и дала понять, что итог дискуссий не разочарует.

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович отметил сближение позиций на трехсторонних консультациях на министерском уровне по транзиту, которые в четверг прошли с участием ЕК, Украины и РФ.

"Было сближение позиций по большинству вопросов, которые мы обсуждали", - сказал он на пресс-конференции.

Шефчович считает, что России и Украине удастся найти решение по вопросу продолжения транзита российского газа в ЕС.

Игорь Юшков
© Sputnik
Юшков: РФ, Украина и ЕК могут прийти к компромиссу по транзиту газа

"После сегодняшних дискуссий я очень оптимистичен, что мы найдем решение", - сказал вице-президент ЕК.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия готова доказывать Украине эффективность и экономическую выгодность прямых закупок российского газа.

"Наши коллеги (украинские - ред.) приняли к сведению, попросили время, чтобы изучить этот вопрос. В первую очередь, конечно, им важен экономический эффект и эффективность, и мы эту эффективность готовы им доказать, что более выгодно покупать газ напрямую", - сказал Новак, слова которого приводит РИА Новости.

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