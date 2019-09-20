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Евразийский банк развития

Додон: надеюсь, что Молдова в скором времени присоединится к ЕАБР

© Photo: Facebook / Евразийский банк развития
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (97)
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Глава республики в ходе в ходе Молдавско-российского экономического форума встретился с председателем административного совета Евразийского банка развития Андреем Бельяниновым.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. В ходе беседы президент Молдовы Игорь Додон выразил надежду, что Молдавия сможет присоединиться к ЕАБР.

"Обсудили вопросы, связанные с молдавско-российским сотрудничеством, особенно в финансово-банковской сфере. Выразил надежду на то, что Республика Молдова в ближайшем будущем станет участником Евразийского банка развития", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По словам главы государства, таким образом Молдова сумеет воспользоваться преимуществами и поддержкой этого важного финансового учреждения с целью инвестирования в различные проекты, особенно в сфере инфраструктуры.

По его словам, Молдова смогла стать первой страной, получившей статус наблюдателя в Евразийском Экономическом союзе, и активно участвует в работе этого сообщества.

ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами-участниками ЕАБР также являются Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

МРЭФ — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Впервые он прошел в Кишиневе в сентябре 2018 года, в его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС, включая большую четверку российских бизнес-объединений.

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (97)

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