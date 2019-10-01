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Газовая плита

С 1 октября снизилась цена на газ для Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Цена на российский газ для нашей страны с 1 октября снижается - скидка составит 10-15 долларов с нынешней цены в 235 долларов за тысячу кубометров.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Договоренности по газу были достигнуты по итогам встречи президента Игоря Додона с президентом России Владимиром Путиным. Как заявлял молдавский лидер, во внутренний тариф после прошлогоднего снижения включена цена на газ 168 долларов, а реальная цена составляет 235 долларов.

С 1 октября скидка будет составлять 10-15 долларов, итоговый механизм позволит не повышать тариф на газ в этом году, в следующем году с 1 января цена может быть ниже на 45-50 долларов, а с 1 апреля - на 70 долларов меньше.

Молдова приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.

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© Sputnik / Стрингер
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Вопрос дальнейшей судьбы поставок прорабатывается двумя странами, однако его решение во многом зависит также от того, продолжится ли транзит российского газа через территорию Украины.

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Как также говорил Додон в сентябре, есть три варианта поставок газа в том случае, если Россия и Украина не смогут договориться о транзите топлива. Первый предусматривает транспортировку через "Турецкий поток", но для этого нужны капиталовложения. Второй вариант предполагает закупку запаса газа и его хранение на Украине. В этом случае государству придется брать кредит в размере около 100 миллионов евро. Кроме того, должна быть гарантия того, что Украина зимой вернет газ.

Третий способ поставок заключается в закупке газа через Румынию, но, по словам премьер-министра Майи Санду, позволяющий сделать это газопровод не сможет начать работу в 2019 году.

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Теги:
цена, Молдова, газ


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