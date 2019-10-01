С 1 октября снизилась цена на газ для Молдовы

Цена на российский газ для нашей страны с 1 октября снижается - скидка составит 10-15 долларов с нынешней цены в 235 долларов за тысячу кубометров.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Договоренности по газу были достигнуты по итогам встречи президента Игоря Додона с президентом России Владимиром Путиным. Как заявлял молдавский лидер, во внутренний тариф после прошлогоднего снижения включена цена на газ 168 долларов, а реальная цена составляет 235 долларов.

С 1 октября скидка будет составлять 10-15 долларов, итоговый механизм позволит не повышать тариф на газ в этом году, в следующем году с 1 января цена может быть ниже на 45-50 долларов, а с 1 апреля - на 70 долларов меньше.

Молдова приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.

Вопрос дальнейшей судьбы поставок прорабатывается двумя странами, однако его решение во многом зависит также от того, продолжится ли транзит российского газа через территорию Украины.

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Как также говорил Додон в сентябре, есть три варианта поставок газа в том случае, если Россия и Украина не смогут договориться о транзите топлива. Первый предусматривает транспортировку через "Турецкий поток", но для этого нужны капиталовложения. Второй вариант предполагает закупку запаса газа и его хранение на Украине. В этом случае государству придется брать кредит в размере около 100 миллионов евро. Кроме того, должна быть гарантия того, что Украина зимой вернет газ.

Третий способ поставок заключается в закупке газа через Румынию, но, по словам премьер-министра Майи Санду, позволяющий сделать это газопровод не сможет начать работу в 2019 году.

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